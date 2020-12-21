Лапорта: если Месси скажет «нет» «Барселоне», мы просто будем двигаться дальше

Бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта, выразил мнение о возможном уходе из клуба Лионеля Месси, а также рассказал о собственном видении будущего для команды.



«Если Месси скажет «нет», мы отнесёмся к этому со спортивной точки зрения, и нам придётся просто двигаться дальше. Для нас не будет препятствием создать очень конкурентоспособный клуб и начать новый этап, который выведет нас на главные роли во всём мире.

Мы были бы неправы, если бы позиционировали Ансу Фати как «нового Месси». Иногда, если вы намеренно опережаете развитие карьеры, вы не вносите хороший вклад в карьеру футболиста. Ансу Фати обладает большим природным талантом, его нужно сопровождать и помогать, как делали это с другими нашими известными воспитанниками. Чрезмерная похвала в большинстве случаев не даёт ничего хорошего футболисту.

Наша модель будет основана в основном на воспитанниках, а уже затем на звёздах, которые присоединяются к команде логическим образом и без дублирования позиций, что является плохим решением», — цитирует Лапорту AS.