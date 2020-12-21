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Зидан назвал Бензема победителем встречи «Эйбар» — «Реал»

Зидан назвал Бензема победителем встречи «Эйбар» — «Реал»
Футбол / Испания 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги встречи 14-го тура чемпионата Испании, в которой его подопечные на выезде обыграли «Эйбар» (3:1).

«Бензема — победитель матча, потому что то, что он делает – это совсем другой уровень, и дело не только в его результативности. Я всегда повторяю одно и то же, говоря о Кариме. Он всегда в центре нашей игры, его роль очень важна для нас, а когда вдобавок к этому он забивает – это ещё лучше для «Реала».

Конечно, мы должны отметить игру каждого. Это была отличная игра со стороны обеих команд, в которой мы одержали заслуженную победу.

Я не видел инцидента с игрой рукой Рамосом. Судья знает, что делает, и я не собираюсь обсуждать это. Если он решил не назначать пенальти, то только потому, что не думал, что это игра рукой.

Будут ли изменения в следующем матче? Да, обязательно будут, потому что это очень долгий и сложный сезон. Сейчас мы ротируем состав немного меньше, но важно то, что игроки получают практику, и каждый будет играть свою роль. Мы не сильно изменились за последние несколько матчей, но всё меняется. Мы должны продолжать работать единым целым», — цитирует Зидана Goal.

Карим Бензема отметился статистическим достижением в матче с «Эйбаром»
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