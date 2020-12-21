Зидан назвал Бензема победителем встречи «Эйбар» — «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги встречи 14-го тура чемпионата Испании, в которой его подопечные на выезде обыграли «Эйбар» (3:1).
«Бензема — победитель матча, потому что то, что он делает – это совсем другой уровень, и дело не только в его результативности. Я всегда повторяю одно и то же, говоря о Кариме. Он всегда в центре нашей игры, его роль очень важна для нас, а когда вдобавок к этому он забивает – это ещё лучше для «Реала».
Конечно, мы должны отметить игру каждого. Это была отличная игра со стороны обеих команд, в которой мы одержали заслуженную победу.
Я не видел инцидента с игрой рукой Рамосом. Судья знает, что делает, и я не собираюсь обсуждать это. Если он решил не назначать пенальти, то только потому, что не думал, что это игра рукой.
Будут ли изменения в следующем матче? Да, обязательно будут, потому что это очень долгий и сложный сезон. Сейчас мы ротируем состав немного меньше, но важно то, что игроки получают практику, и каждый будет играть свою роль. Мы не сильно изменились за последние несколько матчей, но всё меняется. Мы должны продолжать работать единым целым», — цитирует Зидана Goal.
- 21 декабря 2020
-
04:46
-
04:18
-
03:58
-
03:36
-
03:15
-
02:43
-
02:32
-
02:05
-
01:46
-
01:35
-
01:29
-
01:16
-
01:00
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:34
-
00:15
-
00:13
-
00:06
-
00:06
-
00:06
- 20 декабря 2020
-
23:39
-
23:17
-
22:50
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:08
-
22:06
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:51