После матча «Лорьян» – «Ренн» в результате несчастного случая погиб сотрудник стадиона

Встреча 16-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Ренном» (0:3) омрачена трагичным инцидентом, о котором информирует L'Equipe.

Спустя 10 минут после окончания матча на одного из сотрудников персонала стадиона «Ле Мустуар» упало габаритное оборудование, которое было предназначено для обогрева газона. Несмотря на то, что на спортивном объекте всё ещё присутствовали сотрудники всех экстренных служб, достать пострадавшего удалось не сразу. Лишь через 40 минут после случившегося спасатели смогли извлечь сотрудника стадиона и доставить его в больницу, где за его жизнь боролись врачи, однако спасти пострадавшего так и не удалось.

Публикация доступна в «твиттере» L'Equipe.

В конце послематчевой пресс-конференции тренер «Ренна» Жюльен Стефан также подтвердил факт трагедии, которую некоторые из его игроков увидели своими глазами. Сообщается, что погибшему было 38 лет, у него остались трое детей.