«ПСЖ» впервые при Тухеле завершил матч в Лиге 1 со счётом 0:0

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в коммуне Вильнёв-д'Аск и завершилась со счётом 0:0.

Как сообщается в «Твиттере» OptaJean «ПСЖ» впервые с 2018 года завершил матч со счётом 0:0 в чемпионате Франции. Это первая ничья для парижан в Лиге 1 со счётом 0:0 под руководством Томаса Тухеля. Под управлением специалиста «ПСЖ» провёл 81 матч в чемпионате Франции.

«Лилль» набрал 33 очка в 16 матчах и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. «ПСЖ» (32) занимает третье место.

Следующий матч парижане проведут 23 декабря на своём поле: на Парк де Пренс они примут «Страсбург». Начало – 23:00 по московскому времени. «Лилль» на выезде сыграет с «Монпелье». Игра состоится 23 декабря. Начало – 23:00 мск.