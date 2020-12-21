Главный тренер «Эйбара» раскритиковал судейство в матче с «Реалом»

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар остался недоволен судейством в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась победой «Королевского клуба» со счётом 3:1. При счёте 2:1 в пользу «Реал» мяч в штрафной площади попал в руку Серхио Рамосу, но арбитр встречи не назначил пенальти и не стал использовать систему VAR.
«Мы понятия не имеем, что происходит, на этой неделе было много игр рукой, и мы не знаем, когда следует наказывать, а когда нет. Сегодня решение было принято за 20 секунд, тогда как обычно это занимает две или три минуты после просмотра видеоповтора», — приводит слова Мендилибара Reuters.
В следующем туре «Реал» будет принимать «Гранаду», а «Эйбар» в гостях сыграет с «Алавесом».
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