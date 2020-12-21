Форвард «Аякса» Квинси Промес прокомментировал освобождение из-под ареста.

«Мне нечего скрывать. Но было приятно снова сфокусироваться на футболе и оставить второстепенные вопросы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня освободили так быстро. Я не могу сказать больше об этом. Но теперь я свободен, и думаю, этого достаточно. Я не хочу тратить больше энергии на второстепенные дела. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть в будущее, потому что мы еще можем на него повлиять. То, что случилось, случилось», — приводит слова Промеса De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля во время семейной вечеринки. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форварда сборной Нидерландов. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.