Тренер сборной Стауче: не надо расхваливать Сафонова и Максименко, дайте им развиваться

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря «Спартака» Александра Максименко, отметив, что не стоит захваливать молодых футболистов.
«Они оба ещё в начале карьерного пути, им надо дать спокойно делать свою работу. Мы должны стараться, чтобы молодые игроки после нескольких матчей не были вознесены до небес, что в России является бедой. После этого они могут подумать, что всего достигли, и остановятся в своём развитии.
Тренеры, журналисты, комментаторы и эксперты должны не только обдуманно хвалить, но и указывать на ошибки, которые игроки делают, а они их делают. Но только из-за того, что они молодые, их начинают расхваливать. Даже в хороших играх они ошибаются, и я как тренер вратарей вижу это. Не надо их расхваливать, дайте им спокойно развиваться. Надо, чтобы ребята отыграли три-четыре сезона на хорошем уровне.
Я вижу их каждую игру в матчах РПЛ и еврокубков. В сборную вызывается вратарь, который уже может конкурировать и безболезненно влиться в коллектив. К тому же не было смысла выдёргивать их из молодёжной сборной, которая тоже решала свои задачи", — цитирует Стауче ТАСС.
- 21 декабря 2020
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