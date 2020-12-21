Д. Комбаров: после чемпионства говорили с Каррерой и понимали, что он вообще нас не слышит

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал о переломном моменте в карьере итальянского специалиста Массимо Карреры в московском клубе.



«Есть два абсолютно разных отрезка – до чемпионства и после. До чемпионства Каррера приходил к нам, советовался, спрашивал, как дела и как настроение. После чемпионства мы с ним говорили и понимали, что он вообще нас не слышит, не воспринимает информацию, находится в другом пространстве. Причём это случилось резко. Мы вышли из отпуска – он внезапно вообще другой. Например, мог говорить по телефону прямо во время тренировки. Идёт тренировка, ему кто-то звонит – он берёт трубку, уходит и начинает разговаривать.



И ладно бы он так делал с самого начала, такие тренеры бывают, но нет же – первый сезон жил всем этим, постоянно смотрел, изучал, участвовал, спрашивал. Мы у него даже пытались спросить: может, что-то случилось, может, что-то не то делаем. А он говорит: «Нет, у меня просто колено болит, поэтому такое настроение». В общем, ответ непонятный, он реально где-то в другой вселенной находился, мы его не понимали», — цитирует Комбарова Sports.ru.



Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны. В настоящее время Массимо возглавляет афинский АЕК.

Д. Комбаров: Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать