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Мохамед Салах сказал друзьям, что хочет перейти в «Реал»

Мохамед Салах сказал друзьям, что хочет перейти в «Реал»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сказал друзьям, что хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает журналист Экрем Конур в своём "твиттере".

По информации источника, мерсисайдский клуб выберет максимально выгодное предложение для продажи египтянина. Форвардом также интересуются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне Мохамед Салах принял участие в 21 встрече за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Египтянин забил 22 гола за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и обошёл по этому показателю экс-футболиста клуба Стивена Джеррарда. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром команды в ЛЧ.

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