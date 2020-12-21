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«Ливерпуль» стал лучшей командой года по версии BBC, Юрген Клопп — лучшим тренером

«Ливерпуль» стал лучшей командой года по версии BBC, Юрген Клопп — лучшим тренером
Футбол / Англия 0
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Британское издание BBC на своём сайте объявило победителей в своих ежегодных спортивных номинациях.

Лучшей командой по итогам 2020 года был признан «Ливерпуль». Лучшим тренером стал его наставник Юрген Клопп.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд получил премию за свою кампанию, в ходе которой призывал правительство продолжить обеспечивать детей в школах бесплатным питанием в условиях пандемии и финансового кризиса. Футболиста поддержали многие сограждане, и государство выделило средства на эту акцию.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. После 14 туров нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Хэмилтон — спортсмен года по версии BBC, он обошёл капитана «Ливерпуля» Хендерсона
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