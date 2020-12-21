«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за хавбека «Брайтона». Он интересен ещё 2 клубам

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Мали Ива Биссума, сообщает Daily Express. Ранее стало известно, что к хавбеку проявили интерес «Ливерпуль» и «Арсенал».
По информации источника, летом главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер не приобрёл нескольких важных игроков и теперь хочет наверстать упущенное. «Манчестер Юнайтед» также имеет шансы потерять Поля Погба после того, как он выразил желание покинуть «Олд Траффорд».
Ив Биссума летом 2018 года перешёл в «Брайтон» из французского «Лилля» за € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил один гол. Контракт малийца с «чайками» рассчитан до 30 июля 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 13 млн.
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