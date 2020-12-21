Никола Влашич прокомментировал скандальное видео Артёма Дзюбы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал скандальное видео нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории», — цитирует Влашича «Спорт-экспресс».
Напомним, в прошлом месяце в Сети появилось видео интимного характера с участием футболиста. В результате Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.
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