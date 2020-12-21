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Кандидат в президенты «Барселоны»: Месси и Неймар сыграют в клубе вместе в следующем году

Кандидат в президенты «Барселоны»: Месси и Неймар сыграют в клубе вместе в следующем году
Футбол / Испания 0
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Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре признался, что он поддерживает контакты с окружением нападающего команды Лионеля Месси и форварда «Пари Сен-Жермен» Неймаром. По словам Фарре, оба футболиста будут выступать за каталонцев в следующем году.

«Неймару будут рады, но первое, что он должен сделать, — снизить требования, попросить прощения без каких-либо унижений. Все мы ошибаемся. Мы говорили с его окружением, и они сообщали нам о «возвращении домой». Кто не хочет, чтобы в команде был один из трёх лучших игроков мира? Есть вариант с запросом на трансфер, при лучшем раскладе мы можем заплатить за него € 40-45 млн.

Месси и Неймар сыграют вместе в «Барселоне» в следующем году. Уверен, что Лео не хочет уходить. Я говорил с его окружением, он говорил, что хочет остаться, но хочет такой проект, который приведёт к титулам. Моя стратегия заключается в том, что я обновляю контракт с ним каждый год, а затем создаю совместный бренд Месси и «Барсы». Затем Лео может занять должность почётного президента. Однако прежде нужно адаптироваться к нынешним тяжёлым условиям", — цитирует Фарре Mundo Deportivo.

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