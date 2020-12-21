Источник: Владимир Газзаев — основной кандидат на пост главного тренера «Ордабасы»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев может вернуться к работе в Казахстане.



Как сообщает Meta-ratings.kz, специалист является основным кандидатом на пост наставника «Ордабасы». Если руководство шымкентского клуба всё же сделает выбор в пользу Газзаева, то это будет его третья команда в Казахстане. Ранее он возглавлял «Актобе» и «Тобол».



«По поводу интереса «Ордабасы» на данный момент комментировать ничего не могу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



В минувшем сезоне «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги, набрав 31 очко в 20 турах и отстав от зоны еврокубков на 1 очко. Чемпионом стал «Кайрат».



Последним местом работы Газзаева был «Тобол», который он возглавлял в прошлом году. В ходе тренерской карьеры Владимир также руководил «Урожаем», «Рустави» (Грузия), «Актобе» и «Аланией».