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«Локомотив» показал, как Дмитрий Баринов тренируется вместе со своим племянником. Видео

«Локомотив» показал, как Дмитрий Баринов тренируется вместе со своим племянником. Видео
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» показал, как полузащитник Дмитрий Баринов проводит восстановительную тренировку вместе со своим племянником.

«Дима Баринов продолжает восстанавливаться и будет ежедневно тренироваться в Черкизове до 29 декабря. В этот раз он занимался не один, а вместе со своим племянником Димой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Видео можно посмотреть в "твиттере" красно-зелёных.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв крестообразных связок. 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима.

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