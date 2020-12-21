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Томас Парти мог перейти в «Челси» до трансфера в «Арсенал»

Томас Парти мог перейти в «Челси» до трансфера в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти, перешедший в клуб из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно, мог оказаться в другой лондонской команде.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph, 27-летним футболистом интересовался «Челси». Синие рассматривали приобретение Томаса, однако проворнее оказались «канониры», выплатившие «матрасникам» € 50 млн отступных за ганского хавбека.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» были возмущены тем, как «Арсенал» оформил трансфер Парти.

В нынешнем сезоне Томас принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. «Арсенал», набрав лишь 14 очков в 14 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице первенства, находясь в 4 очках от зоны вылета и в 11 – от зоны еврокубков.

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