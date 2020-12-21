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«Арсенал» выделит Микелю Артете деньги на трансферы в январе

«Арсенал» выделит Микелю Артете деньги на трансферы в январе
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета по-прежнему получает поддержку от руководства, несмотря на результаты команды.

Как сообщает Daily Mail, в лондонском клубе намерены выделить специалисту средства на зимнее трансферное окно. «Канониры» намерены в первую очередь усилить позицию креативного полузащитника.

«Арсенал», набрав лишь 14 очков в 14 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 4 очках от зоны вылета и в 11 – от зоны еврокубков. В следующем туре подопечным Артеты предстоит сыграть с «Челси». Встреча пройдёт 26 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 20:30 мск.

22 декабря «Арсенал» сыграет на своём поле с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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