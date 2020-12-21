Экс-защитник «Спартака» Рохо вызвал интерес «Ньюкасла»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вызвал интерес «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, «сороки» хотят арендовать 30-летнего аргентинского футболиста в зимнее трансферное окно. «Красные дьяволы» готовы отпустить футболиста, который хочет регулярно получать игровую практику. Контракт защитника с «МЮ» истекает летом 2021 года, хотя есть возможность продлить его ещё на год.



Сообщалось, что «Шеффилд Юнайтед» также присматривается к аргентинцу, плюс к этому два испанских клуба отправили запросы. Однако Рохо, который находится на «Олд Траффорд» с августа 2014 года, предпочёл бы остаться в Англии.

Ранее сообщалось, что Маркос может вернуться в «Спартак», цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. В ходе своей карьеры он также выступал за «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг». В нынешнем сезоне Рохо не провёл за «Манчестер Юнайтед» ни одного матча.