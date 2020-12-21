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В Роспотребнадзоре отреагировали на появление болельщиков на матче «Зенит» — «Спартак»

В Роспотребнадзоре отреагировали на появление болельщиков на матче «Зенит» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
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В Роспотребнадзоре прокомментировали проведение матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» (3:1) со зрителями, несмотря на принятое ранее решение организовать встречу при пустых трибунах.

«Информация о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения организаторами вышеуказанного матча мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, а также превышении допустимого числа зрителей в адрес управления не поступала. Вопросы нарушения гражданами общественного порядка не входят в установленную сферу компетенции управления и отнесены к полномочиям правоохранительных органов», — приводит заявление Роспотребнадзора Sport24.

Напомним, в начале матча «Зенит» — «Спартак» на трибуне произошло столкновение фанатов. Позднее стало известно о задержаниях некоторых из поклонников красно-белых.

4 фаната, задержанных на матче «Зенит» — «Спартак», получили запрет на посещение стадионов
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