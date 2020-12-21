Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» интересуется хавбеком «Брайтона». Зидан лично рассматривает игрока

«Реал» интересуется хавбеком «Брайтона». Зидан лично рассматривает игрока
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Мали Ивом Биссума, сообщает Defensa Сentral.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан лично рассматривает игрока. Отмечается, что такой вариант был бы дешёвой альтернативой хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и игроку «Ренна» Эдуарду Камавинже. За Биссума также охотятся «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Ив Биссума летом 2018 года перешёл в «Брайтон» из французского «Лилля» за € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил один гол. Контракт малийца с «чайками» рассчитан до 30 июля 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 13 млн.

21 декабря Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Челси» – «Вест Хэм». Трансляция начнётся в 23:00 мск. Новые пользователи могут купить доступ к сервису на 7 дней за 1 рубль.

«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за хавбека «Брайтона». Он интересен ещё 2 клубам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020