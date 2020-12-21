«Реал» интересуется хавбеком «Брайтона». Зидан лично рассматривает игрока

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Мали Ивом Биссума, сообщает Defensa Сentral.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан лично рассматривает игрока. Отмечается, что такой вариант был бы дешёвой альтернативой хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и игроку «Ренна» Эдуарду Камавинже. За Биссума также охотятся «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Ив Биссума летом 2018 года перешёл в «Брайтон» из французского «Лилля» за € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил один гол. Контракт малийца с «чайками» рассчитан до 30 июля 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 13 млн.

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