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«ПСЖ» лишился основного защитника из-за травмы

«ПСЖ» лишился основного защитника из-за травмы
Футбол / Франция 0

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе получил повреждение в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (0:0).

Как сообщает L’Equipe, у игрока была выявлена травма правого бедра, однако в ближайшее время его повторно обследуют. Ожидается, что 25-летний француз пропустит примерно три недели.

«ПСЖ», набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая «Лиллю» и «Лиону» (у обеих команд по 33 очка). В следующем туре подопечным Томаса Тухеля предстоит сыграть со «Страсбургом». Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 23 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Кимпембе в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах Лиги 1 (10 – в основе) и получил 4 жёлтые карточки.

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