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Фабрегас: после второго гола у нас опустились руки

Фабрегас: после второго гола у нас опустились руки
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Полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

«Когда пропускаешь такие голы, что уж тут поделать. Мы допустили детские ошибки, так что ничего не попишешь. Жаловаться не на что. После второго гола у нас опустились руки. В таких ситуациях нам часто не хватает характера. Не хватает сил, чтобы превозмочь себя. Так и сейчас: показывали хороший футбол лишь до второго гола „Порту“, — приводит слова Фабрегаса официальный сайт УЕФА.

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