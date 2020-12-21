В «Сочи» отреагировали на штраф тренеру вратарей Бородину после матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета, который наказал участников конфликта в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0).



Как стало известно «Чемпионату», главный тренер красно-белых Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча. Тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей. Полузащитник хозяев Жоазиньо признан невиновным.

«КДК рассмотрел ситуацию и применил санкцию к Бородину в виде штрафа. Хотя не понимаю, что он такого сказал, чтобы его штрафовать. Всё остальное достаточно понятно и ожидаемо, мы удовлетворены решением. К ситуации с Жоазиньо возвращаться уже не хочется», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.