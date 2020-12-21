КДК не установил физический контакт между Жоаозиньо и помощником Тедеско
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подвёл итог расследования событий в подтрибунном помещении в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0).
Напомним, после встречи главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили в ходе потасовки. Сообщалось, что обидчиком специалиста был полузащитник хозяев Жоаозиньо.
«Мы получили от «Сочи» расположение всех видеокамер и всех видеозаписей по всему спортивному сектору стадиона «Фишт». КДК не установил физический контакт между Жоаозиньо и тренером Хинкелем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее стало известно, что КДК признал Жоаозиньо невиновным.
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