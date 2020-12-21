Дисквалификация Доменико Тедеско может распространиться на турниры за пределами России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о степени распространения дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
«Дисциплинарный регламент РФС предусматривает такую статью, как распространение санкций до мировых масштабов», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, Тедеско показывал в сторону скамейки запасных жест «шелест купюр». Также конфликт произошёл в подтрибунном помещении, где наставник «Спартака» вступил в перепалку с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым. Между представителями команд произошла потасовка, а Тедеско затем заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что это мог сделать полузащитник Жоаозиньо. Тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина Доменико обвинил в расизме, поскольку тот сказал ему «Это наша земля».
- 21 декабря 2020
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