Дисквалификация Доменико Тедеско может распространиться на турниры за пределами России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о степени распространения дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).



«Дисциплинарный регламент РФС предусматривает такую статью, как распространение санкций до мировых масштабов», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, Тедеско показывал в сторону скамейки запасных жест «шелест купюр». Также конфликт произошёл в подтрибунном помещении, где наставник «Спартака» вступил в перепалку с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым. Между представителями команд произошла потасовка, а Тедеско затем заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что это мог сделать полузащитник Жоаозиньо. Тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина Доменико обвинил в расизме, поскольку тот сказал ему «Это наша земля».

Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение на игре «Сочи» — «Спартак»