Лионель Месси сказал, что готов остаться в «Барселоне»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что готов остаться в клубе и продолжать борьбу и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов.

«Это правда, что у меня было очень плохое лето. Тогда я много переживал из-за концовки сезона. Но сегодня я в порядке и чувствую, что хочу серьёзно бороться на всех фронтах. Знаю, что и команда, и клуб переживают трудные времена и всё то, что окружает „Барселону“, имеет негативное влияние, но я буду сражаться», — цитирует Месси AS.

Напомним, Месси хотел покинуть клуб минувшим летом, но потом согласился доработать контракт, который истекает в 2021 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард провёл 13 матчей, в которых забил шесть голов.