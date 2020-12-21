Судью игры «Сочи» — «Спартак» отстранят. Его заметили в ресторане с представителями хозяев

Арбитр Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0), будет отстранён от работы на неопределённый срок, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации издания, через несколько часов после встречи судья был замечен в одном из отелей Сочи, где он распивал алкогольные напитки вместе с представителями местного клуба. В РФС посчитали, что Панин повёл себя неприемлемым образом и нарушил внутренний кодекс арбитра. При этом сам рефери отрицает обвинения.
Источник «Чемпионата» подтверждает данную информацию. «Панин действительно был замечен в ресторане с представителями «Сочи», но пил ли он сам, сколько с ними сидел – неизвестно. По его словам, он не пил алкоголь, имел короткое, пятиминутное общение с представителем клуба», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
- 21 декабря 2020
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