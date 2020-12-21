В РФС объяснили, почему в словах тренера вратарей «Сочи» в адрес Тедеско не нашли расизма

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал итоги расследования перепалки между тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бороздиным и наставником «Спартака» Доменико Тедеско в матче команд в 18-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0).



«Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака» – две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако, ввиду того что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео- и аудиодоказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние, и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации.



На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнёров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Бородин: обвинения Тедеско в мой адрес должны рассмотреть. Остался неприятный осадок