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«Шаг за шагом». Вирджил ван Дейк приступил к работе с мячом после тяжёлой травмы

«Шаг за шагом». Вирджил ван Дейк приступил к работе с мячом после тяжёлой травмы
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк показал на своей странице в «Твиттере», как он восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. В конце ноября игрок приступил к лёгким тренировкам, а сейчас уже работает с мячом и выполняет упражнения со штангой.

«Шаг за шагом», — написал ван Дейк.

Видео тренировки ван Дейка с мячом

Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

Видео эпизода, когда ван Дейку была нанесена травма

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