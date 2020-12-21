Уткин рассказал, в чём заключается феномен Тедеско

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско, объявившем о решении не продлевать истекающий следующим летом контракт с клубом.



«Мне совершенно непонятно, почему Тедеско должен уходить прямо сейчас. Контракт подписывается на определённый срок, и откуда-то возникают сомнения, что Тедеско уже бросил свою работу. На самом деле просто так не может быть. Просто в «Спартаке» всё происходит не своим чередом.



Я думаю, что в феномене Тедеско, отношении к нему, есть ещё очень важный аргумент. Он остаётся последней менеджерской фигурой в «Спартаке», которую не имеет смысла рассматривать критически. Всем уже надоела тема «А стоило ли оставлять Газизова?». До этого надоела тема «Что сделал Газизов в «Спартаке» и чем ознаменован его приход?». Фигура Цорна тоже обсуждалась с самых разнообразных сторон. Обсуждались фигуры футболистов, которые вроде бы слишком дороги или слишком долго ищут свою игру. И Тедеско в этой ситуации казался человеком, на котором надоело рассматривать фигуру критически. Сам он вызывает довольно определённую симпатию, ну просто хотя бы внешним своим обликом – нечто среднее между хоббитом и домовым Добби. И всё это в результате повергает нас в ситуацию, когда мы не можем оценить человека как тренера – он провёл два раза по полсезона пока что. То есть там вообще не может идти речь о результате. А в итоге мы уже сейчас должны к нему своё отношение сформировать. В этом, мне кажется, и заключается феномен Тедеско. И это не позитивная оценка его работы, а просто объяснение симпатии к нему», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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