Уткин: уверен, если ЦСКА не решится сменить тренера сейчас, то точно сделает это весной

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о положении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
«Я обнаружил, что Гончаренко в своём роде находится в тупике. Потому что общественное мнение по поводу него уже разделилось, оно никогда не придёт к единому знаменателю. Есть большая группа людей, в том числе спортивных журналистов и не только их, которая считает, что Гончаренко – это человек структуры, со взглядами на футбол. Это в основном те люди, которые с интересом имели возможность пообщаться с ним лично и впечатлены его действительно достаточно цельным мировоззрением. И есть другая категория людей, вроде меня, которая совершенно не отрицает, например, того, что у Гончаренко вполне цельное мировоззрение и есть футбольные взгляды, но есть большое сомнение в том, что он в достаточной степени терпелив, тактичен и изобретателен в общении с футболистами, чтобы не выводить их из себя примерно после каждых трёх месяцев сплошной работы. Мы уже неоднократно это видели. Мы видели, что в ЦСКА существует внутреннее напряжение.
Я абсолютно уверен, что если ЦСКА не решится на смену тренера сейчас, то обязательно сделает это весной. Ну, за исключением того случая, если ЦСКА всё же выиграет чемпионство. Хотя я думаю, что не зря поздравлял «Зенит» с чемпионством уже в августе», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 21 декабря 2020
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