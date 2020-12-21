«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 21 декабря, состоится матч «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 14-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Кавана из Ланкашира. В бригаду войдут ассистенты Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Саймон Хупер.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 22 очка в 13 матчах. Они потерпели два поражения подряд в АПЛ, проиграв «Эвертону» (0:1) и «Вулверхэмптону» (1:2). «Вест Хэм» набрал 21 очко в 13 матчах. «Молотобойцы» занимают 10-е место в турнирной таблице.