Роберт Левандовски назвал футболистов, которые были его кумирами в молодости

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о достижениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также рассказал, кто были его кумиры в молодости.
«Месси и Роналду находятся на вершине уже очень долго, превзойти их не может пока никто. Но если посмотреть на цифры, думаю, я забил немало мячей как в этом году, так и в нескольких предыдущих. Однако я не могу представить себя, сидящего с ними за одним столом. Но я мог бы пригласить их пообедать за моим.
Мои кумиры? Я восхищался Дель Пьеро, Тьерри Анри, Роберто Баджо. Я любил смотреть за их игрой, когда был молод. Тогда я только мечтал о больших стадионах, чтобы полностью погрузиться в эту атмосферу», — приводит слова Левандовского France Football.
Напомним, недавно польского нападающего признали лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА.
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