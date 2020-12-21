Мемфис Депай попал в сферу интересов «Ювентуса»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай может перейти в туринский «Ювентус», утверждает Tuttosport. По данным источника, туринцы намереваются укрепить линию нападения. Депай является одним из приоритетных вариантов. При этом футболистом также интересуется «ПСЖ».

Вероятно, Депай покинет зимой «Лион». Ранее сообщалось, что «Лион» может продать игрока, у которого истекает контракт в конце текущего сезона, за € 5 млн.

Форвард сборной Нидерландов ранее говорил, что ему был бы интересен переход в «Барселону», которую возглавил его соотечественник Рональд Куман. Испанские СМИ сообщали об интересе «Барсы» к игроку.

В текущем сезоне Депай в 16 матчах Лиги 1 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.