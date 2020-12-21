«Сафонов больше не холостяк!» «Краснодар» сообщил о свадьбе голкипера
Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что голкипер команды Матвей Сафонов женился. Клуб поздравил футболиста с днём свадьбы.
«Матвей Сафонов больше не холостяк! Поздравляем Матвея и его избранницу Анастасию с бракосочетанием.
Желаем молодым любви и счастья!» — говорится в «твиттере» «Краснодара».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».
Ранее стало известно, что Сафонов получил травму. Голкипер травмировался перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).
Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 14 матчах, пропустив 18 голов. В лиге чемпионов Сафонов провёл 6 игр, пропустив 10 голов.
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