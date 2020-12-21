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Давиде Баллардини в четвёртый раз в карьере возглавил «Дженоа»

Давиде Баллардини в четвёртый раз в карьере возглавил «Дженоа»
Футбол / Италия 0

Пресс-служба «Дженоа» объявила о назначении на пост главного тренера команды Давиде Баллардини. Он уже в четвёртый раз в карьере возглавил команду. На этом посту Баллардини сменил Роландо Марана, который ранее был уволен.

Ранее Баллардини руководил генуэзцами в сезонах-2010/2011 и 2012/2013. Также он возглавлял команду в 2017-2019 годах.

Красно-синие находятся на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Серии А (7 очков в 13 матчах).

Контракт с 57-летним Мараном был рассчитан до 2022 года. Маран сменил Давиде Николу, который возглавлял команду в декабре 2019 года и спас её от вылета в Серию B. До этого Роландо работал в «Кальяри». Тренер возглавлял клуб с лета 2018 года и был уволен в течение сезона-2019/2020.

«Дженоа» отправил в отставку главного тренера. Клуб находится на 19-м месте в Серии А
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