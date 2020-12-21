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КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 200 тыс. рублей, «Ростов» – на 90 тыс. рублей

Сегодня, 21 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, на котором были приняты решения по итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА после встречи с «Ростовом» был оштрафован в сумме на 200 тыс. рублей.

50 тысяч рублей ЦСКА заплатит за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата.

Ещё 50 тысяч рублей ЦСКА заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

100 тысяч рублей ЦСКА заплатит за неподобающее поведение команды (предупреждения получили 5 игроков и главный тренер одной команды).

Также КДК принял следующие решения:

Оштрафовать «Ростов» суммарно на 90 тысяч рублей.

Оштрафовать «Динамо» суммарно на 100 тысяч рублей.

Оштрафовать «Локомотив» суммарно на 80 тысяч рублей.

Оштрафовать главного тренера «Локомотива» Марко Николича на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Вынести «Рубину» замечание за иные нарушения регламента (пункт 7.6 статьи 7 Регламента чемпионата).