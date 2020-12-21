Дини: если считаем «МЮ» претендентом на титул, то нужно включить в список и «Астон Виллу»

Форвард «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не считает «Манчестер Юнайтед» серьёзным претендентом на чемпионство. Многие эксперты причислили «МЮ» к претендентам на титул после того, как «красные дьяволы» разгромили «Лидс Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ со счётом 6:2.
«Я вижу, что многие люди говорят о шансах «Манчестер Юнайтед» на титул. Но тогда в число претендентов надо включать и «Астон Виллу». Если «Вилла» выиграет два матча подряд, то тоже окажется на втором месте», — сказал Дини в эфире talkSPORT.
«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.
«Манчестер Юнайтед» после этой победы отстаёт от «Ливерпуля», лидирующего в АПЛ, на пять очков. Но «красные дьяволы» провели на один матч меньше.
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