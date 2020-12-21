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Ян Облак может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Ян Облак может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак попал в сферу интересов «ПСЖ», информирует Daily Mail.

По данным издания, парижане готовы рассмотреть возможность приобретения голкипера в летнее трансферное окно. Сам Облак не против перебраться в новый клуб, так как желает завоевать больше трофеев.

Напомним, 27-летний Облак выступает за «матрасников» с 2014 года. Контракт словенца рассчитан до лета 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 90 млн.

В этом сезоне испанской Примеры Облак сыграл 12 матчей, а в завершившемся он провёл 38 игр, в которых пропустил 27 голов и совершил 89 сейвов. За национальную команду Словении Ян выступает с 2012 года, проведя более 30 игр.

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