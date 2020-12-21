Гвардиола: вряд ли «Манчестер Сити» в январе купит ещё одного нападающего

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о возможности «горожан» купить нападающего в январское трансферное окно.
«Не думаю, что у нас будет возможность купить ещё одного нападающего в январе, потому что экономическая ситуация в мире такова, какая она есть.
Наша позиция заключается в том, что мы этим составом пытаемся выиграть в каждой игре, чтобы быть как можно ближе к вершине. Но реальность такова, что пока мы не очень хороши в реализации. В матче с „Саутгемптоном“ мы не смогли досрочно оформить победу», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Манчестер Сити» есть игра в запасе — перенесённый матч 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
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