Джон Стоунс близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунс близок к продлению контракта с «горожанами»
По сообщениям The Telegraph, 26-летний британский футболист в ближайшее время собирается поставить подпись под новым соглашением с «Манчестер Сити». Детали потенциального договора не уточняются. Срок действующего контракта Стоунса с манчестерским клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в € 25 млн.
В последних матчах Стоунс выиграл борьбу за место в стартовом составе у конкурентов, хотя летом его будущее в команде было под вопросом. В сезоне-2020/2021 Джон провёл по пять матчей в АПЛ и Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» приобрёл Джона Стоунса у «Эвертона» в августе 2016 года, заплатив за трансфер защитника € 55,6 млн.
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