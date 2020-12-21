Джон Стоунс близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунс близок к продлению контракта с «горожанами»



По сообщениям The Telegraph, 26-летний британский футболист в ближайшее время собирается поставить подпись под новым соглашением с «Манчестер Сити». Детали потенциального договора не уточняются. Срок действующего контракта Стоунса с манчестерским клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в € 25 млн.



В последних матчах Стоунс выиграл борьбу за место в стартовом составе у конкурентов, хотя летом его будущее в команде было под вопросом. В сезоне-2020/2021 Джон провёл по пять матчей в АПЛ и Лиге чемпионов.



«Манчестер Сити» приобрёл Джона Стоунса у «Эвертона» в августе 2016 года, заплатив за трансфер защитника € 55,6 млн.

Гвардиола: Стоунс великолепен, мы очень довольны им