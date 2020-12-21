Кристиан Нобоа поделился мнением, отчего российские клубы неудачно выступили в еврокубках

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением, что является причиной неудачных результатов российских клубов в еврокубках.
«Тяжело сказать, почему российские клубы неуспешно выступают. Сейчас в Европе много хороших футболистов, они играют в быстром темпе. В нашем чемпионате не так много качественных иностранных игроков.
Также раньше было больше команд с двумя сильными составами. Хороших легионеров не хватает. Чемпионат сейчас не такой сильный», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».
Напомним, из всех российских клубов весной в Лиге Европы сыграет только «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов. В 1/16 финала турнира «быки» встрется с загребским «Динамо». Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля 2021 года в Загребе.
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