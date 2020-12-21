«Ливерпуль» и «Шальке» могут совершить обмен игроками

«Ливерпуль» планирует усилить оборону в январское трансферное окно. Защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в АПЛ.



Как сообщает The Telegraph, мерсисайдцы желают приобрести 20-летнего турецкого защитника «Шальке-04» Озана Кабака. Гельзенкирхенский клуб не против сделки с «Ливерпулем», если мерсисайдцы включат в нее бельгийского нападающего Дивока Ориги, выступавшего в Бундеслиге за «Вольфсбург».



«Ливерпуль» ищет усиление на позицию центрального защитника из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.



Портал Transfermarkt оценивает турка в € 25 млн, а бельгийца — в € 16 млн.



«Ливерпуль» набрал 31 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шальке», набрав 4 очка в 13 матчах, — на последнем, 18-м месте в Бундеслиге.

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