В «Тамбове» отреагировали на видео, где показывается, как судьи пьют водку перед игрой РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на видеозапись, где демонстрируется, как судьи из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) пили водку в ресторане Balcon в Саранске. Видео посиделки было опубликовано в телеграм-канале «Честность не порок».



«Понятия не имею, что там за видео появилось. Матч с «Уралом» арбитры отработали хорошо, никаких претензий к ним нет», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, как следует из источника, арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени, то есть пили водку менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.



Ранее стало известно, что арбитр Игорь Панин будет отстранён. Он был замечен после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) в ресторане одного из отелей Сочи в компании сотрудников южан. Они вместе употребляли алкогольные напитки.



В РФС посчитали такое поведение арбитра неприемлемым. Судья не признал вины.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».