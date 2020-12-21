Финал Кубка английской лиги перенесён на апрель

Финальный матч Кубка английской лиги, намеченный на 28 февраля 2021 года, перенесён на 25 апреля.
«Целью EFL является проведение финала с участием как можно большего числа болельщиков, поэтому было принято решение перенести финал с первоначальной даты, воскресенья, 28 февраля 2021 года, на более поздний срок в том же году.
Число болельщиков на трибунах будет зависеть от правительственных указаний, действующих в то время. Надеемся, перенос даты на более поздний срок даст клубам и болельщикам лучшую возможность присутствовать лично», — приводит заявление руководства Английской футбольной лиги Sky Sports.
На этой неделе состоятся четвертьфинальные матчи турнира. Во вторник, 22 декабря, «Брентфорд» примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмерейтс» встретится с «Манчестер Сити». На следующий день, 23 декабря, в гости к «Сток Сити» пожалует «Тоттенхэм Хотспур», а «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед».
- 21 декабря 2020
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50
-
18:42
-
18:29
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:34
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:52
-
16:50«Сочи» контактировал с Шамилем Газизовым Эксклюзив