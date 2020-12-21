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Финал Кубка английской лиги перенесён на апрель

Финал Кубка английской лиги перенесён на апрель
Футбол / Англия 0
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Финальный матч Кубка английской лиги, намеченный на 28 февраля 2021 года, перенесён на 25 апреля.

«Целью EFL является проведение финала с участием как можно большего числа болельщиков, поэтому было принято решение перенести финал с первоначальной даты, воскресенья, 28 февраля 2021 года, на более поздний срок в том же году.

Число болельщиков на трибунах будет зависеть от правительственных указаний, действующих в то время. Надеемся, перенос даты на более поздний срок даст клубам и болельщикам лучшую возможность присутствовать лично», — приводит заявление руководства Английской футбольной лиги Sky Sports.

На этой неделе состоятся четвертьфинальные матчи турнира. Во вторник, 22 декабря, «Брентфорд» примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмерейтс» встретится с «Манчестер Сити». На следующий день, 23 декабря, в гости к «Сток Сити» пожалует «Тоттенхэм Хотспур», а «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед».

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