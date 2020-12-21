Майка Ричардс: несмотря на критику, «Манчестер Юнайтед» участвует в чемпионской гонке

Бывший защитник «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» Майка Ричардс высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.



«Весь сезон люди говорили, что «Манчестер Юнайтед» очень далёк от того, чтобы стать претендентом на титул, но турнирная таблица говорит о другом. Если «МЮ» выиграет перенесённый матч первого тура, то окажется на втором месте и всего в двух очках от невероятного «Ливерпуля». Манкунианцы — в гонке, даже если некоторые критики Уле-Гуннара Сульшера не хотят этого признать. Норвежец заслуживает огромного уважения за то, что они всё ещё в игре, но, возможно, он его не получит.



И понимаю почему. Как эксперты, мы из тура в тур обсуждаем в деталях один конкретный матч или игру конкретной команды. Так можно пропустить более цельную картину или направление. «Манчестер Юнайтед» не появился из ниоткуда. Парочка провальных результатов в Лиге чемпионов привела к вылету, а это привело к критике Сульшера. Но в АПЛ они в форме довольно долго и уже забрались на третье место при шести победах и одной ничьей в семи последних матчах.



Сульшера часто принижают. Каждый раз, когда они проигрывали, казалось, ему пора уходить. Но пора оказать ему немного уважения. «Манчестер Юнайтед» не был близок к вершине турнирной таблицы на Рождество с 2013 года, когда ушел сэр Алекс Фергюсон, но в этом году они там.



По-прежнему не верю, что они возьмут чемпионство, но их не беспокоит то, о чём думают другие. Они в форме, они обрели уверенность и будут чувствовать, что всё возможно. Во второй половине прошлого сезона мы видели, что они способны на длинный отрезок хороших результатов, так что они могут поверить в себя», – приводит слова Ричардса BBC.



«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона забил шесть мячей в АПЛ