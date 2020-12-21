«Антальяспор» одержал победу в чемпионате Турции. Кудряшов провёл весь матч

В матче 13-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Кайсериспор». Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Оба гола были забиты в первом тайме: на 37-й минуте мяч в ворота соперников отправил вингер Амилтон, на 40-й — полузащитник Фреди.



Российский полузащитник Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе «Антальяспора» и оставался на поле до финального свистка.



«Антальяспор» набрал 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Кайсериспор» (10) — на 18-м месте.



Лидером соревнований является «Аланьяспор», в 13 встречах набравший 26 очков. В следующем туре чемпионата Турции «Антальяспор» 24 декабря на выезде встретится с «Ризерспором».

«Антальяспор» Кудряшова упустил победу в выездном матче чемпионата Турции