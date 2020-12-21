«Антальяспор» одержал победу в чемпионате Турции. Кудряшов провёл весь матч
В матче 13-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Кайсериспор». Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Оба гола были забиты в первом тайме: на 37-й минуте мяч в ворота соперников отправил вингер Амилтон, на 40-й — полузащитник Фреди.
Российский полузащитник Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе «Антальяспора» и оставался на поле до финального свистка.
«Антальяспор» набрал 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Кайсериспор» (10) — на 18-м месте.
Лидером соревнований является «Аланьяспор», в 13 встречах набравший 26 очков. В следующем туре чемпионата Турции «Антальяспор» 24 декабря на выезде встретится с «Ризерспором».
Турция - Суперлига. 13-й тур
21 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
2 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Амилтон – 37' 2:0 Фреди – 40'
«Антальяспор» Кудряшова упустил победу в выездном матче чемпионата Турции
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