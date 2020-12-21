Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Антальяспор» одержал победу в чемпионате Турции. Кудряшов провёл весь матч

«Антальяспор» одержал победу в чемпионате Турции. Кудряшов провёл весь матч
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 13-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Кайсериспор». Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме: на 37-й минуте мяч в ворота соперников отправил вингер Амилтон, на 40-й — полузащитник Фреди.

Российский полузащитник Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе «Антальяспора» и оставался на поле до финального свистка.

«Антальяспор» набрал 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Кайсериспор» (10) — на 18-м месте.

Лидером соревнований является «Аланьяспор», в 13 встречах набравший 26 очков. В следующем туре чемпионата Турции «Антальяспор» 24 декабря на выезде встретится с «Ризерспором».

Турция - Суперлига. 13-й тур
21 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
2 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Амилтон – 37'   2:0 Фреди – 40'
«Антальяспор» Кудряшова упустил победу в выездном матче чемпионата Турции
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020