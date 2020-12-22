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Сульшер сыграл как Клопп! Клопп тоже. Разгром 14-го тура

Сульшер сыграл как Клопп! Клопп тоже. Разгром 14-го тура
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 14-й тур АПЛ. Разгромы! «Ливерпуль» громит «Кристал Пэлас», а «Манчестер Юнайтед» уничтожает «Лидс» в стиле Клоппа. А вот Гвардиола не похож на себя. И обсуждаем проигрыш «Тоттенхэма».

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл разбирает прогресс «Ювентуса» с Пирло и конфликт Папу Гомеса и Гасперини

Гриша активно ведет свой канал в Telegram! Заходите

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• в плеере TuneIn
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• в плеере Podster

В этом выпуске:
0.00 – привет всем, кто нарезает голы!
1.34 – шок: Фирмино превратился в центрфорварда.
4.06 – что бывает, когда все занимаются своим делом.
7.18 – «Ливерпуль» украл задумку из шахмат.
10.51 – недовольства Мане и Салах – не проблема и близко.
16.54 – кто из группы атаки важнее для «Ливерпуля»?
21.44 – «Сити» удерживает 1:0. Что там по философии?
27.19 – Гвардиола восхитился одним футболистом. Запомните это имя.
31.23 – проблемы «Арсенала». Эпизод 98263457-й.
36.52 – эпические слова Виллиана. Как можно было ляпнуть такое?
41.55 – Моуринью прав – «Тоттенхэм» не так плох.
45.13 – Орье накосячил, но Рой Кин лучше бы промолчал.
49.48 – «МЮ» в режиме уничтожения.
59.27 – Кириллу понравился Марсьяль (это не шутка).
1:01.28 – Гриша жалеет невезучий «Брайтон».
1:04.21 – SkySports, Kick it out, Тедеско.

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