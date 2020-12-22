Сульшер сыграл как Клопп! Клопп тоже. Разгром 14-го тура

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 14-й тур АПЛ. Разгромы! «Ливерпуль» громит «Кристал Пэлас», а «Манчестер Юнайтед» уничтожает «Лидс» в стиле Клоппа. А вот Гвардиола не похож на себя. И обсуждаем проигрыш «Тоттенхэма».



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Кирилл разбирает прогресс «Ювентуса» с Пирло и конфликт Папу Гомеса и Гасперини



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В этом выпуске:

0.00 – привет всем, кто нарезает голы!

1.34 – шок: Фирмино превратился в центрфорварда.

4.06 – что бывает, когда все занимаются своим делом.

7.18 – «Ливерпуль» украл задумку из шахмат.

10.51 – недовольства Мане и Салах – не проблема и близко.

16.54 – кто из группы атаки важнее для «Ливерпуля»?

21.44 – «Сити» удерживает 1:0. Что там по философии?

27.19 – Гвардиола восхитился одним футболистом. Запомните это имя.

31.23 – проблемы «Арсенала». Эпизод 98263457-й.

36.52 – эпические слова Виллиана. Как можно было ляпнуть такое?

41.55 – Моуринью прав – «Тоттенхэм» не так плох.

45.13 – Орье накосячил, но Рой Кин лучше бы промолчал.

49.48 – «МЮ» в режиме уничтожения.

59.27 – Кириллу понравился Марсьяль (это не шутка).

1:01.28 – Гриша жалеет невезучий «Брайтон».

1:04.21 – SkySports, Kick it out, Тедеско.