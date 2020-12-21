«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»: стартовые составы команд на дерби в 14-м туре АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед»на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Челси»: Э. Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Вернер, Абрахам.



Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Гилмор, Хаверц, Ковачич, Хадсон-Одои, Жиру.



«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Ноубл, Аллер.



Запасные: Рэндольф, Мартин, Диоп, Доусон, Фредерикс, Джонсон, Снодграсс, Бенрахма, Бенрахма.



«Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 22 очка в 13 матчах и проиграли дважды подряд — в матчах АПЛ с «Эвертоном» (0:1) и «Вулверхэмптоном» (1:2). «Вест Хэм» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице.