«Бёрнли» покинул зону вылета, победив «Вулверхэмптон» в 14-м туре АПЛ

Завершился матч «Бёрнли» — «Вулверхэмптон Уондерерс» в 14-м туре английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 35-й минуте — защитник хозяев Чарли Тейлор навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где нападающий Эшли Барнс продавил защитника гостей и головой послал мяч в сетку ворот «Вулверхэмптона».

Видео первого гола Эшли Барнса в сезоне АПЛ

На 51-й минуте прошла подача в штрафную «волков», защитник Бен Ми сделал скидку во вратарскую, мяч отскочил к новозеландскому нападающему Крису Вуду, который с двух метров расстрелял ворота Патрисиу

Видео гола Криса Вуда

Гости сумели отыграть лишь один мяч — на 89-й минуте нападающий Фабиу Силва реализовал пенальти. Вратарь бордовых Ник Поуп угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Видео одиннадцатиметрового удара в исполнении Фабиу Силвы

«Бёрнли» набрал 13 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (20) располагается на 11-м месте.