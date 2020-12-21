«Бёрнли» покинул зону вылета, победив «Вулверхэмптон» в 14-м туре АПЛ

Завершился матч «Бёрнли» — «Вулверхэмптон Уондерерс» в 14-м туре английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 35-й минуте — защитник хозяев Чарли Тейлор навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где нападающий Эшли Барнс продавил защитника гостей и головой послал мяч в сетку ворот «Вулверхэмптона».
Видео первого гола Эшли Барнса в сезоне АПЛ
На 51-й минуте прошла подача в штрафную «волков», защитник Бен Ми сделал скидку во вратарскую, мяч отскочил к новозеландскому нападающему Крису Вуду, который с двух метров расстрелял ворота Патрисиу
Гости сумели отыграть лишь один мяч — на 89-й минуте нападающий Фабиу Силва реализовал пенальти. Вратарь бордовых Ник Поуп угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
Видео одиннадцатиметрового удара в исполнении Фабиу Силвы
«Бёрнли» набрал 13 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (20) располагается на 11-м месте.
- 21 декабря 2020
-
23:35
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:07
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50